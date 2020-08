Di Marzio: "Torino, obiettivo Ricardo Rodriguez. Martedì incontro con l'entourage"

Il Torino di Giampaolo lavora per prendere forma. Verrà rinforzata la fascia sinistra, dove Murru non rappresenta l'unico obiettivo. Martedì infatti è in programma un incontro fra il club granata e l'entourage di Ricardo Rodriguez, esterno classe 1992 del Milan. Giampaolo lo ha già avuto e gli piacerebbe portarlo con sè in questa nuova sfida.