Di Marzio: "Vina vuole il Milan a tutti i costi: filtra ottimismo"

Matias Vina vuole il Milan a tutti i costi. Tra poco ci sarà un incontro tra il ragazzo e la dirigenza del club per avere una risposta definitiva all'offerta del Milan. Ricordiamo come il club rossonero sia andato incontro alle richieste del Nacional offrendo un prestito oneroso a 1,5 mln di euro più un obbligo di riscatto - dopo 8 presenze - per 6,5 mln di euro.

Vina spingerà per andare al Milan. Filtra ottimismo per un incontro che sarà decisivo, nonostante il Nacional stia rallentando in tutti i modi la trattativa. Il Milan vuole una risposta definitiva e questa arriverà nelle prossime ore.