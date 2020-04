Di Stefano: "Ibra è sempre più distante dal Milan, era molto legato a Boban"

In merito al Milan del futuro, Peppe Di Stefano ha dichiarato ai microfoni di SkySport24: "Il Milan ha in mente un progetto basato sui giovani. Tutti i giocatori di maggiore esperienza, cioè Ibrahimovic, Bonaventura, Biglia, Kjaer e Begovic, sono in scadenza di contratto. Ok i giovani, ma sarà importante anche inserire giocatori di esperienza. Ibra è sempre più distante dal Milan. Lo svedese era molto legato a Boban".