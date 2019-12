Di Stefano: "Ibra-Milan? Pista che resta complicata"

Peppe Di Stefano, intervenuto a SkySport24, ha parlato così del possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: "Abbiamo letto alcune dichiarazioni che Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato a GQ, con cui ha parlato di Italia e di un club glorioso nel suo futuro. I tifosi del Milan hanno pensato che stesse parlando proprio della squadra rossonera. Non ci sono però certezze su questo. Da quello che sappiamo noi, è una pista che resta complicata, non è stata ancora trovata la quadra tra le parti e non ci sono stati contatti ultimamente. Al momento, Ibra non è nè più vicino, nè più lontano al Milan. Lo stesso discorso può essere fatto anche per Bologna, con cui Raiola non ha mai avuto contatti diretti, e Napoli".