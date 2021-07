Diaz al Milan, ci siamo: si può chiudere la prossima settimana

La prossima settima dovrebbe sbloccarsi l'affare Brahim Diaz. Come riporta il Corriere dello Sport, la formula dell'operazione è ormai definita: lo spagnolo tornerà in rossonero in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Da stabilire con precisione soltanto le cifre finali: il Milan potrà acquistare il fantasista per circa 22 milioni, i Blancos potranno riprenderselo versandone più o meno 27.