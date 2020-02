Dinamo Zagabria, il ds Mamic: "Dani Olmo ha rifiutato Italia e Inghilterra"

Zoran Mamic, direttore sportivo della Dinamo Zagabria, ha parlato ai microfoni Sportske Novosti, testata croata, di Dani Olmo, neo acquisto del Lipsia e seguito anche dal Milan: "Dani non voleva andare in Italia o in Inghilterra. Ha insistito per il Lipsia. Se avessimo avuto più tempo, sarebbe finito al Bayern. Avremmo sicuramente potuto ottenere di più dall'affare, ma non era solo una nostra decisione. Avremmo potuto dire a Dani che non avremmo accettato l'offerta dal Lipsia, ma non sarebbe stato giusto per lui".