Dionisi su Berardi: "Speriamo che rimanga qui, ma penso di sì"

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, parla così di Domenico Berardi, accostato di recente anche al Milan, ai microfoni di Sky Sport: "La 10? Sono contento, è una decisione di domenica condivisa coi compagni ma lui rappresenta tanto per questa società. Prende il numero che gli spetta, per me è come se l'avesse sempre avuto. Speriamo che rimanga con noi, ma penso di sì".