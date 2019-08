Djalo e una plusvalenza super

Il Milan con la cessione di Tiago Djalo al Lille ha fatto registrare una mega plusvalenza. E’ la prima volta infatti che un giocatore della Primavera viene ceduto a cifre così alte, dopo solamente sei mesi con la squadra Primavera. Djalo infatti non ha mai fatto esordio in prima squadra, dunque la plusvalenza è molto ampia perché si tratta di un giocatore del settore giovanile che non ha mai debuttato nei big del Milan.