Don Balon - Il Real Madrid rischia di rovinare i piani del Milan per Jovic: il serbo offerto al Tottenham per Kane

Secondo quanto riportato da Don Balon, il Real Madrid sarebbe intenzionato a rivoluzionare il proprio reparto offensivo. I blancos, infatti, avrebbero puntato Kane del Tottenham e sarebbero pronti ad offrire per l'inglese i cartellini di Bale e Jovic. Quest'ultimo, in particolare, è seguito con interesse dal Milan deciso a acquistarlo per rinforzare il proprio reparto offensivo.