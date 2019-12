Draxler, non solo Milan: piace anche al Siviglia di Monchi

Nelle ultime settimane un nome spesso accostato al Milan è stato quello di Julian Draxler. Centrocampista tedesco in forza al Psg, l'ex Wolfsburg era stato avvicinato all'orbita rossonera per via dell'interesse del club transalpino per Paquetà. Il centrocampista teutonico tuttavia, in scadenza nel 2021, è oggetto di interesse di altre società: oltre all'Hertha Berlino infatti, secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, anche il Siviglia sarebbe sulle sue tracce. Una concorrenza agguerrita, quindi, quella per l'eclettico centrocampista tedesco.