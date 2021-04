Ds Anderlecht su Sambi Lokonga: "Se c'è un'offerta interessante lo lasceremo partire"

Intervenuto ai microfoni di 'La Derniere Heure' il direttore sportivo dell'Anderlecht ha parlato del futuro di Sambi Lokonga. L'esterno belga, autore din una grande stagione, è stato accostato anche al Milan che potrebbe ingaggiarlo come rinforzo per la prossima stagione. Proprio dall'Anderlecht i rossoneri, poco più di un anno fa, ingaggiarono Saelemaekers. Queste le parole del DS: "Ha un contratto fino al 2023 ed è diventato un Diable Rouge. Potrebbe essere il momento giusto per lui. Se c'è un progetto che lo affascina e riceviamo come proposta una cifra interessante, non verrà bloccato. [...] Tuttavia, vorremmo mantenerlo in rosa. L'accordo fatto fra gli azionisti del club ci permette di non doverlo cedere"