Denzel Dumfries, terzino destro del PSV Eindhoven, che diventerà padre a breve, ha risposto così alla domanda di Fox Sports se comprerà a suo figlio un body da neonato del Milan quando nascerà, visto l'accostamento dell'olandese al club rossonero: "No, non ancora (ride. ndr). Forse non ancora, forse sì, forse no. Dobbiamo solo aspettare e vedere".