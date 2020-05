Continua forte l'interesse del Milan per Dumfries, laterale talentuoso in forza al Psv. Per convincere il club olandese, in particolare, i rossoneri avrebbero proposto uno scambio con Rodriguez, terzino di proprietà del Milan in prestito proprio ai biancorossi. Secondo quanto riportato da Ed.nl, tuttavia il Psv avrebbe rifiutato la proposta preferendo una transazione cash.