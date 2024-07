Effetto Pioli su Bennacer: l'algerino potrebbe seguirlo in Arabia

vedi letture

Una delle notizie più importanti delle ultime 24 ore è senza dubbio la scelta di Stefano Pioli di accettare la corte dell'Al-Ittihad squadra della Saudi Pro League in cui giocano campioni del calibro di Karim Benzema e N'Golo Kanté. L'ex tecnico rossonero, che prima dovrà firmare la rescissione con il Milan, firmerà un contratto triennale con la squadra araba e si butterà in un'avventura totalmente nuova per la sua carriera da allenatore. Sarà anche la sua primissima esperienza all'estero.

Sia il Corriere della Sera che la Gazzetta dello Sport questa mattina riportano anche che l'arrivo di Pioli a Gedda potrebbe interessare anche il mercato del Milan: il tecnico potrebbe voler puntare qualche suo ex giocatore e in questo senso Ismael Bennacer, che ha una clausola da 50 milioni di euro, potrebbe essere uno dei principali indiziati. Il centrocampista algerino è molto legato al tecnico di Parma e per lui (così come per Giroud e Kjaer) ha versato lacrime nel giorno dell'addio a San Siro. Ultimamente Bennacer avrebbe anche aperto a una cessione in Arabia.