El Chiringuito - Frenata Conte-Real Madrid, il nuovo allenatore sarà Solari

Frenata sul fronte Antonio Conte-Real Madrid. Lo riporta El Chiringuito, trasmissione molto vicina al presidente del Real Madrid Florentino Perez. Il carattere forte del manager pugliese è alla base di una frenata che però porta con sé anche altre motivazioni, in primis le garanzie chieste dall'ex manager del Chelsea per accettare l'offerta. Ecco perché, in questo momento, sta scalando posizioni il nome di Santiago Solari che per la nota trasmissione madrilena sarà il nuovo allenatore.