Emerson Royal, segnali di apertura da parte del Tottenham

vedi letture

Emerson Royal potrebbe essere uno dei nomi caldi dell'estate rossonera. Il terzino brasiliano del Tottenham è uno dei profili individuati dal Milan per rinforzare la fascia destra e offrire al Diavolo una nuova alternativa a Calabria. Questa mattina la Gazzetta dello Sport riporta che gli Spurs, rispetto solo a qualche settimana fa, avrebbero offerto dei segnali di apertura per quanto riguarda l'eventuale cessione del calciatore. Per i londinesi Royal è un calciatore importante, anche se ha giocato meno quest'anno, e non vogliono svenderlo.

Come detto, però, si sarebbe registrato un leggero abbassamento delle richieste. A oggi per far approdare Emerson Royal a Milanello potrebbero bastare 20 milioni di euro, comunque una cifra abbastanza importante ma sicuramente più fattibile per un terzino rispetto ai 30 che si pensava potessero essere richiesti inizialmente. Sullo sfondo rimane sempre il piano B Tiago Santos, giovane talento del Lille che quest'anno è emerso proprio grazie al lavoro di Paulo Fonseca in Francia.