Emerson Royal strizza l'occhio al Milan: "I rossoneri sono un riferimento per noi brasiliani"

Il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo terzino destro e il nome è quello di Emerson Royal, che piace e non poco alla dirigenza rossonera. Per il difensore brasiliano ex Barcellona, il Milan prosegue la trattativa dopo aver presentato un'offerta al Tottenham con una cifra al di sotto dei 15 milioni di euro. La richiesta degli inglesi è invece intorno ai 20 milioni.

Arrivano però interessanti dichiarazioni da parte di Emerson Royal, che ha parlato così del suo futuro a Globo.

Emerson Royal: “Voglio giocare con continuità, non voglio sedermi sempre in panchina. Sono sempre stato un professionista ma ho anche detto all'allenatore degli Spurs che voglio giocare, altrimenti devo valutare altre opzioni. AC Milan? È un riferimento per tutti i brasiliani”.