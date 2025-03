Emerson Royal verso il recupero, ma il suo futuro al Milan è da escludere

In casa Milan resta in discussione il futuro di Emerson Royal. Il brasiliano a gennaio era stato virtualmente ceduto in prestito con diritto di riscatto al Galatasaray - sottolinea Tuttosport - ma durante la sfida di Champions League contro il Girona si è fatto male. L’infortunio ha fatto saltare l’accordo con la dirigenza turca, che proprio in quei giorni aveva inviato una delegazione a Milano per ratificare l’affare. Possibile che il Gala torni alla carica in estate. Così come non va neppure trascurata la pista che porta al ritorno nella Liga, dove Emerson vanta ancora diversi estimatori. La sensazione è che Royal sia destinato a fare i bagagli in estate per cercare di rilanciarsi altrove dopo l’esperienza finora deludente in maglia rossonera.

Nel frattempo, nella giornata di ieri, il portale specializzato MilanNews.it ha intervistato Emerson Zulu, padre e agente del difensore rossonero Emerson Royal, il quale ha parlato così del presente e futuro del calciatore (qui l'integrale): "Sta bene. Certo, è dispiaciuto per l'infortunio, ma ora con il ritorno vicino è entusiasta. Lo stop è arrivato in un momento non certo ideale, ma gli infortuni fanno parte del gioco e ora l'obiettivo è tornare più forte".

A gennaio il trasferimento al Galatasaray sembrava fatto, ma sembra sia saltato a causa dell'infortunio di Emerson. Cosa può dirci a riguardo?

"Per noi, non c'è mai stata una trattativa concreta. Non credevamo che sarebbe successo e ne sapevamo poco. È stato un rumor che è apparso e scomparso rapidamente".

A gennaio è arrivato Kyle Walker, un terzino destro come Emerson. Come vede questa competizione?

"Riteniamo che l'acquisto sia positivo. È essenziale avere più di un giocatore per quel ruolo. Inoltre, Royal non è solo un terzino: è versatile, un vero camaleonte tattico, capace di adattarsi a diverse posizioni in campo".