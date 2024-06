Entro una settimana l'incontro fra il Milan e l'Atalanta per il riscatto di De Ketelaere

L'Atalanta ha intenzione di ripartire da Charles De Ketelaere, che dopo una stagione con tante incertezze con la maglia del Milan è rinato sotto la guida di Gian Piero Gasperini mettendo in mostra tutte le sue qualità, collezionando in stagione 50 gettoni in totale impreziositi da 14 reti, 10 delle quali in Serie A. La formazione bergamasca non poteva dunque fare altro se non decidere di riscattare l'ex Brugge, anche se il tempo non è amico del club presieduto da Percassi visto che venerdì prossimo, il 14 giugno, scadrà l’opzione da far valere per pagare la cifra al Milan.

L’affare è così strutturato: prima i 3 milioni di euro per l’approdo a titolo temporaneo, 22 milioni per il riscatto più due di bonus e un 10% che andrà alla società di via Aldo Rossi in caso di futura rivendita.

Nonostante quanto trapelato nel corso degli scorsi giorni, secondo quanto riporta l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport la strada è tracciata e non dovrebbero esserci problemi legati al trasferimento definitivo di De Ketelaere all'Atalanta. In aggiunta, sempre secondo la rosea, entro la settimana prossima ci sarà l’incontro definitivo fra la Dea ed il Milan per chiarire gli ultimi aspetti che faranno poi diventare definitivamente il belga un calciatore nerazzurro.