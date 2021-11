ESPN - Alvarez, Juventus in pole per l'argentino: il Milan monitora la situazione

In Argentina continua a tenere banco il futuro di Julian Alvarez, nome accostato di recente con forza ad alcuni club italiani come Milan e Juventus. Secondo quanto riporta Espn Argentina la Juventus sembrerebbe essere in pole per il calciatore. La volontà è quella di provare a portarlo in bianconero già nel prossimo mercato di gennaio. La società bianconera, sempre secondo quanto riporta l'emittente sudamericana, avrebbe già avanzato un'offerta di 25 milioni di euro (divisa in due pagamenti), rispedita però al mittente dal River Plate. La squadra argentina infatti non lascerà partire Alvarez a meno che non riceva subito i 20 milioni netti della clausola in un solo pagamento, che potrebbero diventare 25 se la trattativa dovesse concludersi negli ultimi dieci giorni di mercato.