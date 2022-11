Evening Standard - Milan, torna di moda il nome di Ziyech per gennaio: prestito con diritto di riscatto. No del Chelsea per Broja

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo averlo seguito a lungo in estate, prima di scegliere di ingaggiare Charlese De Ketelaere, il Milan sembra intenzionato a tornare a bussare alla porta del Chelsea per Hachim Ziyech: secondo quanto riferisce l'Evening Standard in Inghilterra, infatti, il club rossonero avrebbe riacceso il suo interesse per il marocchino e starebbe valutando la possibilità di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore, che attualmente è impegnato al Mondiale con la sua nazionale e che prenderà una decisione sul suo futuro dopo il torneo in Qatar, ha già fatto sapere di voler lasciare i Blues a gennaio.

Il Milan ha messo da tempo poi gli occhi anche sul centravanti Armando Broja, ma il Chelsea rifiuterà qualsiasi offerta per il nazionale albanese (anche lui non sembra intenzionato ad andare via a gennaio).