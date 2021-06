Ex Milan, il Manchester City pensa ad André Silva per sostituire Aguero

Come riportato da Sport Bild, il Manchester City sta pensando ad André Silva per sostituire Sergio Aguero, andato al Barcellona dopo essersi liberato a parametro zero. André Silva, che ora gioca nell’ l'Eintracht Francoforte, in Germania è rinato. In 2 stagioni con il club tedesco ha collezionato 45 gol in 71 presenze. Ora Pep Guardiola ha avviato i contatti con Jorge Mendes, procuratore del giocatore, per mettere in piedi una trattativa. L'Eintracht, dal canto suo, ha fatto sapere che Silva non partirà per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro.