Express - Milan, accordo sempre più vicino con Origi: ultimi dettagli da sistemare

Anche in Inghilterra danno Divock Origi ad un passo dal trasferimento al Milan per la prossima stagione: come riporta Express, infatti, il centravanti belga è vicino a firmare un quadriennale con i rossoneri, anche se ci sono ancora dei dettagli da sistemare, compreso l'ingaggio del giocatore che è in scadenza di contratto con il Liverpool. Il club di via Aldo Rossi ha anticipato altre squadre interessate ad Origi, tra cui alcune società inglesi e anche italiane.