Fabrizio Romano: “Il Chelsea offre 15 milioni per Maignan: lo vuole subito”

Il Chelsea vuole subito Mike Maignan così da poterlo aggrerare alla rosa di Enzo Maresca per il prossimo Mondiale per Club. Deluso dal balletto sul rinnovo degli scorsi mesi, il portiere francese avrebbe aperto già da qualche giorno alla destinazione londinese tentato dall'idea di tornare a giocare la Champions League e mettersi alla prova in un campionato importante e ricco come la Premier League.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il Chelsea ha offerto 15 milioni di euro al Milan per Mike Maignan, nonostante la richiesta iniziale del club rossonero fosse addirittura il doppio. I Blues starebbero facendo leva sulla volontà del calciatore di trasferirsi a Londra, motivo per il quale non si sarebbero spinti oltre. La decisione adesso passa tutta dal Milan, che entro martedì sera dovrà dare una risposta definitva al Chelsea.