Svilar il preferito per sostituire Maignan: la Roma lo valuta 30 milioni

Mike Maignan potrebbe lasciare il Milan nei prossimi giorni, con il Chelsea che starebbe spingendo per metterlo a disposizione di Enzo Maresca già per il Mondiale per Club. Nelle scorse ore sarebbe arrivata negli uffici di via Aldo Rossi anche la prima offerta ufficiale dei Blues da 15 milioni di euro per il portiere francese, a ulteriore conferma del fatto che dalle parti di Stamford Bridge fanno sul serio.

Massimiliano Allegri farà il possibile per convincere Maignan a restare, ma la sensazione è che il neo allenatore del Milan dovrà immaginare la sua squadra con un altro (e nuovo) portiere. Sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare sarebbero presenti diversi nomi, ma stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport è Mile Svilar il preferito per sostituire Maignan. Il portiere belga, naturalizzato serbo, viene valutato dalla Roma almeno 30 milioni di euro, cifra che il Diavolo potrebbe provare ad abbassare inserendo nelle eventuali trattative Alexis Saelemaekers come contropartita tecnica.