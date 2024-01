Fenerbahçe: "Principio di accordo con il Milan e con Krunic". Il bosniaco in partenza per Istanbul: "Sto arrivando!"

Rade Krunic è in partenza con un aereo privato per la Turchia, dove atterrerà intorno a metà pomeriggio a Istanbul. Il profilo su X del Fenerbahçe, la nuova squadra del centrocampista bosniaco, ha pubblicato un video dell'ormai ex giocatore del Milan che ha voluto lasciare un messaggio ai tifosi gialloneri poco prima del decollo: "Ciao a tutti i tifosi del Fenerbahçe! Sto arrivando ad Istanbul. Ci vediamo presto!".

Rade Krunic’ten taraftarımıza mesaj var pic.twitter.com/JKB2AfYMJD — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 12, 2024

Sempre su X, il club turco ha confermato di aver trovato un principio di accordo con il Milan e con Krunic: "Il nostro club continua i suoi sforzi per rafforzare la nostra squadra durante il periodo di trasferimento invernale e ha raggiunto un accordo di principio con il centrocampista Rade Krunic e il suo club AC Milan. Il calciatore verrà oggi a Istanbul per controlli sanitari e ulteriori colloqui".