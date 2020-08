Fiorentina, la partenza di Chiesa potrebbe finanziare il mercato: nel mirino Piatek e Ricci

Tra i possibili obbiettivi del Milan per rinforzare la rosa nella prossima stagione figurano anche i nomi di Federico Chiesa e Samuele Ricci. Il secondo, in particolare, appare vicino alla Fiorentina. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Nazione, il presidente Rocco Commisso potrebbe vendere per 65 milioni di euro proprio Chiesa e con gli introiti, i viola potrebbero acquistare tre profili per la prossima stagione: Lucas Torreira, per 25 milioni, Krzysztof Piatek, per altri 25 milioni, e infine Samuele Ricci per 15 milioni di euro.