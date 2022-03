MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sono in salita le quotazioni di Alessandro Florenzi, ora in prestito dalla Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il riscatto del terzino è molto probabile, anche perché, nel frattempo, è in uscita Romagnoli - il cui rinnovo di contratto è sempre più difficile - e il Milan ha bisogno di avere giocatori italiani in rosa.