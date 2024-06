Fofana non è ricercato dal Psg ma ci sono diversi club di Premier League

Tra gli obiettivi di calciomercato del Milan, per la zona mediana del campo, spicca il nome di Youssouf Fofana, centrocampista 25enne del Monaco e della nazionale francese con cui è vice campione del mondo e con cui disputerà i prossimi Europei in Germania. Dopo il secondo posto ottenuto con i monegaschi, Fofana ha dichiarato di non voler rimanere nel Principato mettendosi sul mercato e con un solo anno di contratto con la squadra del campionato francese. Un'opportunità di prenderlo a prezzo di saldo per chiunque fosse interessato.

Il Milan dovrà stare attento alle altre pretendenti. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano in un suo tweet su X tra le papabili avversarie rossonere non ci sarebbe il Paris Saint Germain che starebbe valutando e cercando dei profili diversi. Chi invece è molto attento alla situazione di Fofana, continua Romano, sarebbero diversi club inglesi della Premier League. Se il Milan vorrà Fofana dovrà giocare d'anticipo, vista la nota potenza economica delle squadre d'Oltremanica.