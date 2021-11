FootMercato - Kessie, continuano gli incontri tra Atangana ed il Psg

La notizia arriva direttamente dalla Francia, precisamente dalla redazione di FootMercato. George Atangana ed i vertici del Paris Saint-Germain si sarebbero incontrati più volte nel corso di questa settimane per avviare una trattativa per portare Franck Kessie, in scadenza di contratto con il Milan, sotto la Tour Eiffel. Inoltre, come riportato dalla testata giornalistica transalpina, la società parigina sarebbe già ad un buon punto per arrivare all'accordo definitivo con l'ivoriano.