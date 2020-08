France Football - Jovic, ora il Monaco è in pole: il Milan non molla

Tra i reparti in cui il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, proverà a intervenire ci sarà anche l'attacco. In questa zona del campo, uno dei nomi maggiormente seguiti è quello del centravanti serbo Luka Jovic. L'ex Eintracht Francoforte, protagonista di una stagione complicata con la maglia delle 'Merengues', è in cerca di rilancio e in questo senso sta valutando le migliori alternative. Oltre al Milan sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse del Monaco di Nico Kovac, ex allenatore di Jovic a Francoforte. Secondo quanto riporta France Football, il club monegasco sarebbe in pole per aggiudicarsi le prestazioni del giocatore.