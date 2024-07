Fullkrug- Milan, ci sono stati contatti. Settimana prossima i rossoneri bussano alla porta del Dortmund

Con l'affare di Zirkzee ormai saltato definitivamente da una settimana, il Milan ha accelerato negli ultimi giorni per il reparto offensivo. Nel caso specifico i rossoneri aspettano il sì defintivo di Alvaro Morata che arriverà nella giornata di domani o nelle ore successive, dopo che per il capitano della Spagna si sarà concluso l'Europeo. Ma il Diavolo non vuole limitarsi a un singolo rinforzo là davanti e accarezza l'idea di portare alla corte di Paulo Fonseca almeno due uomini da inserire nel reparto con Luka Jovic.

In tal senso è cresciuto nelle ultime ore l'interesse per Niclas Fullkrug, attaccante tedesco di 31 anni del Borussia Dortmund che ha giocato con la Germania a Euro 2024. Un attaccante esperto e dai 16 gol sia nell'ultima che nella penultima stagione. Ci sono stati contatti tra il Milan e l'entourage del giocatore ma il club rossonero potrebbe affondare il colpo nel corso della settimana che viene, per capire dal Borussia la richiesta economica che, comunque, non dovrebbe essere eccessiva. Lo riporta oggi Tuttosport.