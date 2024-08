Fullkrug verso il West Ham, ma il Milan è sempre stata la sua prima scelta

Niclas Fullkrug è sempre più vicino a lasciare il Borussia Dortmund in questo calciomercato. Il futuro dell'attaccante tedesco sembrerebbe essere però in Premier League, non in Serie A al Milan, visto che nelle scorse ore avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi al West Ham.

Stando a quanto riportato da Patrick Berger, però, gli Hammers li potremmo definire una sorta di seconda scelta per il classe '93, che fino all'ultimo ha sperato che il Diavolo potesse avanzare per lui in questo calciomercato. Nelle scorse settimane, comunque, qualche riscontro in merito a questa possibilità c'è stato, ma il collega tedesco ha spiegato che nulla di concreto è stato registrato per via del fatto che il Milan si sarebbe addirittura ritirato nella corsa a Fullkurg perché non riuscirebbe a trovare le risorse necessarie per un trasferimento a titolo definitivo.