Futuro Diaz: il Milan proverà a trattare con il Real uno sconto sui 22 milioni da pagare nell'estate 2023

© foto di DANIELE MASCOLO

Nonostante qualche alto e basso in questa stagione, non sembrano esserci dubbi sul futuro al Milan di Brahim Diaz, che è in prestito dal Real Madrid fino al 30 giugno 2023: secondo Tuttosport, il club di via Aldo Rossi proverà a trattare con gli spagnolo uno sconto sui 22 milioni di euro necessari per riscattarlo.