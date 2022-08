Gabbia verso la Sampdoria in prestito secco, Prima deve arrivare il difensore

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Movimenti per quanto riguarda il reparto difensivo del Milan con la dirigenza che punta forte su uno tra Abdou Diallo e Japhet Tanganga. Quando arriverà il rinforzo, i rossoneri potranno far partire Matteo Gabbia. Il prodotto del vivaio rossonero è destinato a raggiungere la Sampdoria in prestito secco, in modo che possa giocare con maggiore continuità e tornare la prossima stagione con più esperienza.