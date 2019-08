Gazzetta - Atalanta-Laxalt, summit positivo e accordo totale

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport sul sito ufficiale, ci siamo per quanto riguarda la trattativa la trattativa tra Milan ed Atalanta per Laxalt. È stato positivo l’incontro a Zingonia tra gli agenti del terzino e la dirigenza dell’Atalanta. Per l’esterno uruguaiano si parla di contratto quinquennale, tra i club si va verso un accordo sulla base del prestito con obbligo di riscatto in base a determinati risultati. L’entourage di Laxalt raggiungerà presto Casa Milan per incontrare i dirigenti rossoneri, a loro l’ultima parola: Laxalt non vede l’ora di ritrovare Gasperini dopo l’esperienza con il Genoa.