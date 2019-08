Gazzetta - Atletico Madrid, preso Rodrigo dal Valencia: è la chiave per Correa al Milan

Nelle scorse ore, l'Atletico Madrid ha chiuso l'acquisto di Rodrigo, attaccante del Valencia: proprio questo affare di fatto concluso è la chiave per il trasferimento di Angel Correa al Milan in quanto con i soldi che arriveranno dalla cessione dell'argentino i Colchoneros copriranno buona parte dell'investimento per la punta spagnola. A riferirlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.