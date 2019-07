Gazzetta - Correa, c'è distanza tra domanda e offerta: l'Atletico lo valuta 50 mln, il Milan non vorrebbe andare oltre i 35

Con André Silva sempre più vicino al Monaco, ora il Milan può andare all'assalto di Angel Correa, anche se per il momento c'è ancora distanza tra domanda e offerta: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l'Atletico Madrid lo valuta 50 milioni di euro, mentre i rossoneri non vorrebbero andare oltre i 35 milioni. La differenza è al momento piuttosto grande, ma alla fine l'affare potrebbe andare comunque in porto.