Gazzetta dello Sport: "Donnarumma, frenata PSG. United in stallo"

"Gigio, frenata PSG. Lo United in stallo. Il Milan in sospeso. Areola non aiuterebbe i conti rossoneri. Raiola-Red Devils freddi, resta il rebus". Così La Gazzetta dello Sport, nelle pagine interne dell'edizione oggi in edicola, titola su Gianluigi Donnarumma, portiere rossonero da tempo accostato a club esteri ma ancora sotto contratto con il club di Milano. Che per farlo andare via, ovviamente, vuole un adeguato conguaglio.