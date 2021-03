Gazzetta - Donnarumma, oggi non sono troppi 10 milioni?

La Gazzetta dello Sport, nella sua versione digitale G +, analizza il momento di Gigio Donnarumma e del rinnovo con il Milan: “Il virus e la crisi, l’emergenza bilanci e i conti sballati, gli stadi vuoti. È un anno che andiamo avanti con questa litania. Poi basta dare un’occhiata a certe trattative di mercato, per esempio ai rinnovi contrattuali, per rendersi conto che nulla è cambiato, che molti attori del calcio continuano a fare il proprio gioco, come se la pandemia non avesse sconvolto il mondo”, scrive Sebastiano Vernazza della Gazzetta. “Per Donnarumma il Milan ha offerto otto milioni netti a stagione, due in più di quelli che guadagna oggi. Otto milioni. Mino Raiola, l’agente del giocatore, non si schioda dalla richiesta di 10 milioni netti più le commissioni. Donnarumma è un fuoriclasse ma otto milioni possono bastare, e non soltanto perché il Covid impazza. È anche una questione morale. Otto milioni netti all’anno sono uno sproposito per qualunque attività umana. I 30 milioni a Ronaldo neppure li calcoliamo, data l’assurdità della cifra”, scrive la Gazzetta.