Gazzetta - Futuro Calhanoglu: secondo fonti spagnole ci sarebbe anche l’Atletico Madrid sul turco

Con le parole di ieri in conferenza stampa dal ritiro della sua Turchia, Hakan Calhanoglu ha confermato ancora una volta che il suo futuro lo deciderà solo dopo l'Europeo. Il turco spera che arrivino nuove offerte, visto che finora l'unica proposta arrivata, oltre a quella del Milan per il rinnovo, è stata quella dal Qatar. Nelle ultime ore, sarebbe spuntato però un nuovo estimatore per il numero 10 rossonero: secondo fonti spagnole, riportate stamattina dalla Gazzetta dello Sport, su Calhanoglu ci sarebbe anche l'Atletico Madrid, anche se per qualcuno questa mossa dei Colchoneros sarebbe solo la loro "risposta" alla concorrenza del Diavolo per De Paul dell'Udinese.