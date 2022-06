Gazzetta - Futuro Dybala, il Milan resta in attesa: se Paulo abbassa le pretese...

MilanNews.it

Anche l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di un possibile inserimento del Milan per Paulo Dybala, che lascerà la Juventus a zero questa estate. L'argentino sembrava destinato all'Inter, ma in questo momento la pista si è un po' raffreddata perchè prima i nerazzurri dovranno fare delle cessioni in attacco. Il gradimento tecnico di Maldini e Massara per l'ex bianconero non è in discussione, ma l'affare è possibile solo se il giocatore abbasserà le sue pretese di ingaggio.