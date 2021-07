Gazzetta - Hauge tra i "sacrificabili" del Milan: possibile futuro in Bundesliga

Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, uno tra Jens Petter Hauge e Rafael Leao potrebbe essere "sacrificato". Hauge, arrivato in rossonero poco più di un anno fa per 5 milioni, è in prima fila per una eventuale cessione perché è il profilo con più mercato. In passato si era parlato della Premier League, ma oggi le piste più calde portano in Bundesliga, dove ci sono almeno due club sulle tracce del 21enne norvegese: il Wolfsburg e l’Eintracht Francoforte si sono già fatti avanti mettendo sul piatto somme vicine ai 10 milioni di euro, ma le loro avances sono state respinte dal Milan, che conta di incassare 15 milioni.