Gazzetta - I 20 milioni per riscattare Dest sono, a oggi, fuori portata

© foto di © DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport ha fatto un po' il punto questa mattina sui vari innesti arrivati a Milanello nel corso dell'estate. Per acquistare il cartellino di Sergino Dest sarebbero necessari 20 milioni di euro da versare nelle casse del Barcellona. Per la rosea, a oggi, è impensabile che il club rossonero possa concludere un'operazione del genere, non solo per motivi economici ma anche viste le prestazioni non convincenti offerte dal giocatore.