Gazzetta - Il Como aveva offerto più di 40 milioni per Theo: no del giocatore

Indiscrezione che ha dell'incredibile quella riportata da Luca Bianchin su Gazzetta.it. Nei giorni scorsi il Como ha presentato un'offerta al Milan, superiore ai 40 milioni di euro, per Theo Hernandez. Un discorso che non ha avuto seguito per il rifiuto del giocatore, nonostante un momento decisamente complicato in rossonero: al momento il francese è concentrato sul Milan e su come preparare al meglio il derby di domenica pomeriggio.