Gazzetta - Il Milan cerca il suo nuovo numero 10: possibile corsa a due tra Vlasic e Sabitzer

Dopo l'addio di Calhanoglu, che non ha rinnovato e ha deciso di andare all'Inter, il Milan è alla ricerca di un nuovo trequartista titolare da regalare a Stefano Pioli. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'impressione è che il nuovo numero 10 rossonero sarà uno tra Nikola Vlasic del CSKA Mosca e Marcel Sabitzer del Lipsia: al Diavolo sono stati accostati anche i nomi di Tadic, James Rodriguez e Isco, ma si tratta di giocatori che sono ormai intorno alla trentina e in via Aldo Rossi preferirebbero puntare su profili più giovani.