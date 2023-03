Gazzetta - Il Milan offrirà massimo 18 milioni al Real per Brahim

MilanNews.it

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il Milan per trattenere in rossonero Brahim Diaz, dopo tre stagioni in prestito, non vorrebbe andare oltre un'offerta di 18 milioni di euro massimo. Il Real riflette in attesa di un incontro tra le parti: le merengues non sonon certe di avere un posto in rosa per il 10 rossonero ma potrebbero riuscire a strappare una cessione più onerosa da ulteriori potenziali acquirenti.