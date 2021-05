Gazzetta - Il Milan punta a trattenre Diaz. E anche lui vuole restare

Il Milan ha deciso di trattenere Brahim Diaz, attualmente in rossonero in prestito secco, e per questo a fine stagione incontrerà il Real Madrid per provare a raggiungere un accordo. Il club di via Aldo Rossi punterà forte anche sulla volontà del giocatore che sta bene in rossonero e quindi resterebbe volentieri a Milanello. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport stamattina.