Gazzetta - Il Milan punta Emerson Royal: può offrire fino a 20 milioni

Il Milan punta Emerson Royal. La società rossonera è alla ricerca di un esterno di fascia da affidare a Paulo Fonseca. Sono diversi i nomi sul taccuino dei dirigenti in via Aldo Rossi ma il calciatore del Tottenham potrebbe superare la concorrenza. L'intenzione del club è affidare all'allenatore portoghese una squadra qualitativamente valida e che possa lottare per i traguardi prefissati dopo l'ottimo lavoro di Stefano Pioli culminato con un secondo posto nell'ultima stagione.

La situazione di Emerson Royal

Il Tottenham non è una certamente un osso facile. La società londinese infatti non sarebbe intenzionata a fare sconti sul suo giocatore arrivando a chiedere circa 20 milioni di euro. I rossoneri, che puntano molto il difensore destro, potrebbero anche effettuare un'offerta importante pareggiando la richiesta degli Spurs. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ideale sarebbe fissare il traguardo sui 18 milioni di euro.

Due le alternative

Royal però non sarebbe l’unica opzione per la formazione rossonera. Sempre secondo quanto riporta la rosea infatti sul taccuino della dirigenza ci sarebbero anche Matty Cash dell’Aston Villa, la cui prima richiesta sarebbe superiore ai 25 milioni, e Tiago Santos del Lille, che si può acquistare con un’offerta fra i 10 e i 12 milioni di euro.