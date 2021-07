Gazzetta - Ilicic. lo sloveno dell'Atalanta esce dai radar di Milan e Lazio

Tra i calciatori in uscita accostati a diverse squadre all'inizio di quest'estate figurava senza dubbio Josip Ilicic. L'attaccante sloveno, in uscita dall'Atalanta, era stato avvicinato al Milan e alla Lazio alal ricerca di rinforzi offensivi per la prossuma stagione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport tuttavia, dopo attente valutazioni, sia i rossoneri che i biancocelesti si sarebbero ritirati dalla corsa per l'ex fantasista del Palermo